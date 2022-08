Kredyt gotówkowy bez zaświadczeń

Kredyt może zostać udzielony tylko i wyłącznie w banku i wymaga sprawdzenia zdolności spłacenia kredytu przez potencjalnego kredytobiorcę. Jak zatem wygląda kredyt gotówkowy bez zaświadczeń?

Czym jest kredyt?

Kredyt to pisemnie sporządzona umowa między kredytodawcą (instytucją bankową) a kredytobiorcą (klientem). Umowa ta jest podstawą, na której jest udostępniana określona kwota pieniędzy do spłacenia. Rozpatrując wniosek o kredyt, bank koniecznie sprawdza bazy dłużników i weryfikuje zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Tradycyjna metoda sprawdzenia zdolności kredytowej to zaświadczenie o dochodach, wystawione przez pracodawcę.

Co charakteryzuje kredyt gotówkowy bez zaświadczeń?

Mimo że kredyt gotówkowy bez zaświadczeń jest takim samym produktem finansowym jak zwykły kredyt, wygląda on nieco inaczej. Proces kredytowy jest szybszy, a w niektórych bankach może się odbywać nawet w całości przez Internet. Ponadto ta forma kredytu umożliwia potwierdzenie zarobków i zdolności kredytowej w innej formie. Tak, zamiast zaświadczenia od pracodawcy, klient może okazać wyciąg ze swojego konta bankowego. W przypadku tego rodzaju kredytu, okres spłaty zależy od indywidualnych warunków i ofert banków. Najczęściej można się spotkać z rozwiązaniem na raty, na okres od kilku miesięcy do nawet 10 lat.

Kredyt gotówkowy bez zaświadczeń jest szczególnie popularny wśród osób, które szukają ofert kredytowych bez zbędnych formalności albo nie mogą przedstawić zaświadczenia od pracodawcy z tytułu umowy o pracę, mimo że mają rzeczywistą zdolność kredytową.